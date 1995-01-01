Почему произошел раскол в либеральном движении какие слои населения были разочарованы в результате революции и реформ

История
Почему произошел раскол в либеральном движении какие слои населения были разочарованы в результате революции и реформ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одним из фундаментальных факторов, определяющих политическую ситуацию в России накануне предстоящих парламентских выборов, равно как и на протяжении всего реформенного десятилетия, является так называемый «раскол демократов» - размежевание двух реформистских платформ в демократическом движении, произошедшее еще в первой половине 1990-х, а во второй оформившееся в сосуществование двух политических структур («Яблока» и Союза правых сил), опирающихся на примерно одинаковые по численности (5-8%) и политически недостаточные электоральные базы.Считается, что раскол этот в значительной мере предопределил слабую поддержку реформ, их компромиссный характер, а соответственно, во многом - и всю траекторию политических катаклизмов 1990-х годов. Вопрос об «объединении демократов» неизменно дебатируется в начале каждой избирательной кампании (в 1995, 1999, 2003 годах) и столь же неизменно решается отрицательно. Считается, что в значительной мере такое положение дел есть результат обстоятельств субъективных - личной неприязни лидеров. Более глубокий взгляд отмечает и принципиально разное отношение к президенту Ельцину на протяжении 1990-х, а также тот факт, что в проекции на традиционные европейские политические реалии движение Явлинского может быть скорее ассоциировано с социал-демократией, в то время как партия Гайдара-Чубайса - с движениями праволиберального толка.Однако явление это имеет столь принципиальное значение для понимания судеб русской демократической революции, что требует, кажется, более подробного анализа в контексте тех конфликтов и идейных антитез, которые предопределили эволюцию русского демократического движения на протяжении послереволюционного десятилетия.

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