Какие слова здесь зашифровать первое слово солдат

Русский язык
Какие слова здесь зашифровать первое слово солдат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 солдат 2 род  ну вот всё очень легко
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