Составте 6 предложений среди них должны быть и простые с однородными членами и сложные с союзами и а но и с прямой речью к каждому предложению по схеме

Гость: Гость:

1) На лугу порхают бабочки, шмели и осы. сказ.порхают. подл. бабочки,шмели и осы. 2) Я люблю гулять по лужам, но мама мне не разрешает по ним ходить. подл. я сказ. гулять. но подл.мама сказ. не разрешает 3) Я люблю играть в лапту, а Петя в ляпки. подл. я сказ. люблю играть, а подл. Петя 4) Мама сказала : " Придёшь после школы и вымоешь пол" . А: "П" . 5) Бабочки порхают, и я гуляю. подл. бабочки сказ. порхают , и подл. я сказ. гуляю.