Назвіть метод дослідження органів травлення в людини за допомогою силового поля ??а радіохвиль.
Биология
Назвіть метод дослідження органів травлення в людини за допомогою силового поля ??а радіохвиль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радіоелектронний метод. "радіопігулка"- пристрій, оснащений датчиком, який передає інформацію за допомогою радіохвиль. Електрогастрографія - реєстрація електричних струмів шлунка з поверхні тіла, для визначення його рухової активності.
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