Сравнение лютераства и кальвинизма. Что в них общего и в чем состояли различия?

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ЛЮТЕРАНСТВО — одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. С лютеранством связано само возникновение понятия Протестантизм, поскольку именно лютеран стали называть протестантами после их протеста в Шпайере. Возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке, а затем и во время формирования государственных церквей скандинавских стран. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвижников против злоупотреблений Римско-католической церкви, с одной стороны, и более радикальных протестантских движений — с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвинглианство и т.д.) КАЛЬВИНИЗМ — направление протестантизма, созданное французским теологом и проповедником Жаном Кальвином. Основными течениями в Кальвинизме являются Пресвитерианство, Реформатство и Конгрегационализм.