Помогите составить предложение из слов: Who/go with?

Английский язык
Помогите составить предложение из слов: Who/go with?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.You should go with your friend2. You should  be cautious of dark houses 3. You shouldn't    go into a house or a flat 4.You  should   think  about  your safety

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