Что такое водяные часы?

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Прибор для измерения промежутков времени в виде цилиндрического сосуда с истекающей струёй воды. Был в употреблении до XVII века. Вообщем они не показывали время! Данные часы измеряли промежуток времени. Пример возьми пакет и набери в него воды, после сделай дырочку (замерь промежуток времени) Вот тебе и водяные часы. Принцип песочных, но вместо песка вода!