Запись музыки используемые знаки
Информатика
Запись музыки используемые знаки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Музыку пишут в нотах Если я правильно вопрос поняла
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