Рост растения – это: а) преобразование растения, б) образование органов растени??, в) образование корней и побегов растения, г) количественное увеличение тела растения, д) переход из виргинильного возрастного состояния в г...

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Прежде всего рост — это необратимое увеличение размеров, объема, массы организма. Однако Д.А. Сабинин справедливо указывал, что это определение неполно и неточно. Дело в том, что у растений увеличение в процессе роста уже имеющихся органов все время сопровождается образованием новых органов (листьев, побегов).