Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.

Математика

Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.

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