Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.

Математика
Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)220×2+=440(г) масса апельсина. 2)220-40=180(г) масса яблока 3)220+440+180=840(г) всего Ответ: масса всех фруктов вместе составляет 840 грамм
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