Изездить весь город и сездить в магазин нам нужен предложения

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Изездить весь город и сездить в магазин нам нужен предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы доделать ремонт в квартире, папе пришлось  изъездить весь город в поисках подходящих обоев. В это воскресенье мы всей семьей съездили в магазин и закупили еды на неделю вперед.

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