Проводимая справедливо ли утверждение что демократическое движение выросло из л??берального Ответ обоснуйте
История
Проводимая справедливо ли утверждение что демократическое движение выросло из л??берального Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справедливо, ведь за демократией всегда следует либеральное движение, при определённых условиях(например: хорошо развивающаяся экономика, товаро-сбыт, хорошие рыночные отношения)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Математика