Проводимая справедливо ли утверждение что демократическое движение выросло из л??берального Ответ обоснуйте

История
Проводимая справедливо ли утверждение что демократическое движение выросло из л??берального Ответ обоснуйте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Справедливо, ведь за демократией всегда следует либеральное движение, при определённых условиях(например: хорошо развивающаяся экономика, товаро-сбыт, хорошие рыночные отношения)
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