Сочинить сказку.на любую тему. 2 класс

Гость: Гость:

Жила была вредная мышка.она постоянно у всех хлеб воровала и пироги грызла.Вот как то раз когда мышка с хлебом убежала её пес по кличке Офицер увидел и к хозяину побежал и как начнёт лаять так он мышку то и поймал а мышка на него кричать начала - ты зачем про меня всем рассказал? Так все про мышку то и узнали.