Сочинить сказку.на любую тему. 2 класс

Литература
Сочинить сказку.на любую тему. 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была вредная мышка.она постоянно у всех хлеб воровала и пироги грызла.Вот как то раз когда мышка с хлебом убежала её пес по кличке Офицер увидел и к хозяину побежал и как начнёт лаять так он мышку то и поймал а мышка на него кричать начала  - ты зачем про меня всем рассказал?   Так все про мышку то и узнали.
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