Что такое сложное время

Русский язык
Что такое сложное время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложное время это когда война, ну или кризис
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