Із сеси кг борошна спекли 24 булки.скільки булочок можна спекти із 84 кг борошна

Математика
Із сеси кг борошна спекли 24 булки.скільки булочок можна спекти із 84 кг борошна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из чего кг борошна ???
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