Із сеси кг борошна спекли 24 булки.скільки булочок можна спекти із 84 кг борошна
Математика
Із сеси кг борошна спекли 24 булки.скільки булочок можна спекти із 84 кг борошна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из чего кг борошна ???
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