Сеять-(что делать)-сеешь-сеять ,поверить-(что сделать) поверишь . также спасать ловить уважать белеть спрашивать спросить встречать запретить запрещать увеличить увеличивать
Русский язык
Сеять-(что делать)-сеешь-сеять ,поверить-(что сделать) поверишь . также спасать ловить уважать белеть спрашивать спросить встречать запретить запрещать увеличить увеличивать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасать - спасаешь, будешь спасать (н.вид) ловить - ловишь, будешь ловить (н.вид) уважать - уважаешь. будешь уважать (нес вид) , белеть - белеешь будешь белеть (нес вид) спрашивать, - спрашиваешь - будешь спрашивать (нес вид) спросить; - спросишь (сов вид) встретить, - встретишь (сов вид) встречать - встречаешь, будешь встречать (нес вид) ; запретить, - запретишь (сов вид) запрещать; - запрещаешь, будешь запрещать (нес вид) увеличить, увеличишь (сов вид) увеличивать. увеличиваешь, будешь увеличивать. (нес вид)
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