Хорошо в декабре белке. Подчеркни в словах известные тебе орфограммы.
Русский язык
Хорошо в декабре белке. Подчеркни в словах известные тебе орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо - оро декабре - е в первом случае
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