Помогите решить! В данных словосочетаниях заменить имена прилагательные близки??и по значению словами с непроизносимыми согласными здешний житель - __________ пасмурный день - ______________________ ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА - ____...

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Помогите решить! В данных словосочетаниях заменить имена прилагательные близки??и по значению словами с непроизносимыми согласными здешний житель - __________ пасмурный день - ______________________ ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА - __________ героический поступок - ____________ красивый город - _________

Автор: Гость