Помогите решить! В данных словосочетаниях заменить имена прилагательные близки??и по значению словами с непроизносимыми согласными здешний житель - __________ пасмурный день - ______________________ ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА - ____...
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Помогите решить! В данных словосочетаниях заменить имена прилагательные близки??и по значению словами с непроизносимыми согласными здешний житель - __________ пасмурный день - ______________________ ПЕЧАЛЬНАЯ КАРТИНА - __________ героический поступок - ____________ красивый город - _________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здешний житель - Местный житель Пасмурный день - Ненастный день Печальная картина - Грустная картина Героический поступок - Доблестный поступок Красивый город - Прелестный город
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