Помогите написать короткий рассказ о злых и добрых поступках, с примерами.
Литература
Помогите написать короткий рассказ о злых и добрых поступках, с примерами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был добрый человек и злой человек. Добрый был очень трудолюбивый а другой лентяй и он обижал маленький и принимал вредные привычки
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