Укажите писателя,который называл русский язык "Великим,могучим,правдивым,свободным" 1.Гоголь 2..Пушкин 3.Тургенев 4.Ломоносов
Русский язык
Укажите писателя,который называл русский язык "Великим,могучим,правдивым,свободным" 1.Гоголь 2..Пушкин 3.Тургенев 4.Ломоносов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Тургенев он так называл русский язык
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