Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: ??) кислорода и натрия ; в) меди (II) и кислорода ; б) магния и водорода ; г) азота (I) и кислорода

Химия
Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: ??) кислорода и натрия ; в) меди (II) и кислорода ; б) магния и водорода ; г) азота (I) и кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю шо а) Na2O в)CuO г)N2O б)-
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