Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: ??) кислорода и натрия ; в) меди (II) и кислорода ; б) магния и водорода ; г) азота (I) и кислорода

Химия

Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических элементов: ??) кислорода и натрия ; в) меди (II) и кислорода ; б) магния и водорода ; г) азота (I) и кислорода

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