Высота прямоугольного параллелепипеда равна одна целая одно шестая см, что соста??ляет семь тридцать шестых его длины, а ширина в одну целую одну пятую раза меньше длины. Вынеслите объем прямоугольного параллелепип

Математика

Высота прямоугольного параллелепипеда равна одна целая одно шестая см, что соста??ляет семь тридцать шестых его длины, а ширина в одну целую одну пятую раза меньше длины. Вынеслите объем прямоугольного параллелепип

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