Как уровнять оксид натри Na+O2-NaO2
Химия
Как уровнять оксид натри Na+O2-NaO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того,чтобы правильно расставить коэффиценты,нужно расставить степени окисления. В правой части:у натрия с.о +1,а у кислорода с.о -2.Расставляем коэффиценты крест-накрест,тогда после натрия будет стоять 2,а после кислорода 1(ничего,т.к степень окисления +1!).И теперь уравниваем-в левой части перед натрием ставим 2,т.к в правой части у нас 2 моль натрия,а масса элементов,вступивших в реакцию,равна массе элементов,получившихся в результате её.Ну и перед оксидом натрия 2 ставим,так как в левой части кислорода у нас 2 моль.Как-то так.
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