Твір на тему не оскверняй свої уста.

Гость: Гость:

Люди спілкуються між собою,обмінюються інформацією.З вуст кожної людини ллється зовсім різна словесна ріка.В одних-це ріка красномовства,інші дозволяють собі трохи бруду,а у третіх-саме болото.Нещодавно, йдучи по вулиці за двома підлітками,я мимоволі почув їх розмову,густо переплетену нецензурною лексикою.На вигляд їм було не більше тринадцяти0чотирнадцяти років-школярі.Мені цікаво,а хто їх навчив нецензурній лексиці,вдома так з ними спілкуються батьки,чи може вони хотіли здаватися дорослими?!Мої висновки-сучасна молодь не вихована,у неї відсутня культура спілкування.Якби всі розуміли,що вміння спілкуватися-це скарб який потрібнооберігати,очищати,то наша мова звучала бна весь світ з більшою силою і повагою. Тож не оскверняйте свох уста.