помогите пожалуйста. написать причины столетней войны

Гость: Гость:

Со стороны Англии: 1. Желание вернуть территории утраченные Эдуардом II. 2. Экономически важная область Гаскони. 3. Права Эдуарда III на французский трон согласно салическому закону. 4. Война за бретонское наследство. Со стороны Франции: 1. Признание Франции суверенным государством Англией. 2. Экономически важная область Гаскони. 3. Стремление вытеснить англичан с Гиени. 4. Война за бретонское наследство. P.S Cоюзники Англичан: Королевство Португалия Королевство Наварра Герцогство Аквитания Герцогство Бургундия Герцогство Бретань ( Дом Монфор-л’Амори) Герцогство Люксембург Графство Фландрия Графство Геннегау Союзники Франции: Королевство Арагон Королевство Кастилия и Леон Королевство Шотландия Королевство Майорка Королевство Богемия Генуэзская республика Герцогство Бретань ( Дом де Шатильон)