Помогите плиз. С решением.

Математика
Помогите плиз. С решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну с первым возьми транспортир  1) Угол = 120°
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