Решите!!!!!!!!! все натуральные значения a при которых верно неравенство: 1/4

Математика
Решите!!!!!!!!! все натуральные значения a при которых верно неравенство: 1/4
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Только 1, 2 ,3 4\4 неправильна дробь
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