Что такое однакареные члены предложения и накакой вопрос они отвечают
Русский язык
Что такое однакареные члены предложения и накакой вопрос они отвечают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделайте как больше слов по теме. еда из букв tbomruchneasifpslkg только можно использовать одну буква один раз
Биология
Рост растения – это: а) преобразование растения, б) образование органов растени??, в) образование корней и побегов растения, г) количествен...
Математика
Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нудной работой. А называлась это проволока... А-сурдинка Б-баклуша В-просак Г-...