Почему земледелие не стало главным занятием финикийцев?

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Финикийцы – семитский народ, населяющий часть восточного средиземноморского побережья в 3 - 1 тыс. до н. э. В 332г. до н. э. Финикия была захвачена Александром Македонским и с этого момента стала стремительно терять свое культурное своеобразие, попав в орбиту греческого влияния. В политическом отношении Финикия являлась конгломератом независимых городов - государств, часто враждовавших между собой. Финикийцы даже не имели единого самоназвания и отождествляли себя с названиями городов - государств, к которым принадлежали. Природа. Древняя Финикия была расположена на приморской полосе вдоль северной части восточного побережья Средиземного моря и окружена с востока Ливанскими горами. Рельеф Финикии носил преимущественно горный и холмистый характер. Занятия. Из-за недостатка хороших пахотных земель земледелие не имело широкого распространения. Большее распространение имело садоводство, выращивались оливки (из которых делалось и оливковое масло) , финики, виноград. Большую роль в жизни финикийцев играла торговля – причем торговля не только местными товарами, но и транзитная торговля. Не брезговали финикийцы и пиратством. Большие успехи были достигнуты в виноделии – финикийцы торговали высококачественным вином. Как и все приморские народы, финикийцы занимались рыболовством. Большим успехом в древнем мире пользовался пурпурный краситель, добываемый финикийцами из моллюсков. Однако чрезвычайно высокая цена позволяла приобретать его только очень богатым людям. Финикийцы также торговали ливанским кедром и дубом, растущими в ливанских горах. Из ремесел больших успехов достигли ювелирное и стеклодувное дело. Средства передвижения. Финикийцы были искусными мореплавателями. Их корабли строились из прочного ливанского кедра. На суше финикийцы снаряжали торговые караваны из верблюдов, а со временем им удалось (с помощью нанятых индийцев) приручить африканских слонов. Архитектура. Данных о финикийской архитектуре довольно мало. Собственно финикийский архитектурный стиль (если он существовал) нам неизвестен. Монументальные финикийские усыпальницы (в которых хоронили знать) носят на себе отпечаток египетского и месопотамского влияния. Военное дело. Будучи торговцами, финикийцы являлись хорошими дипломатами и часто успешно решали конфликты дипломатическим путем. Однако на случай осады, финикийские города - государства были хорошо укреплены. О сухопутной армии финикийцев известно мало. Флот финикийцев включал в себя не только торговые, но и военные корабли. Многие государства древнего мира использовали финикийцев в качестве наемников во время войн на море. Искусство и литература. Искусство финикийцев носило прикладной характер. Финикийцы занимались резьбой по слоновой кости и изготовлением эмалированной керамики. Финикийцы изобрели алфавит – однако собственно финикийские записи известны нам в основном только по надгробным надписям. Финикийцы пользовались для записей папирусом, который во влажном климате хранился сравнительно недолго. Даже мифические сюжеты финикийцев известны нам в пересказах греческих ученых. Наука. У финикийцев была развита навигация, астрономия и география (в смысле исследовательских экспедиций) . Определенный вклад внесли финикийцы и в развитие античной философии. Религия. Из-за политической раздробленности общая финикийская религия (как система мифов) так и не сформировалась. Бог неба был главным богом в Финикии и носил имя нарицательное, а не собственное. Его звали “владыка” (Ваал) , “царь города” (Мелькарт) , “власть” (Молох) , или просто “бог” (Эль) . Жену бога неба звали Астарта (варианты — Аштарт, Ашерат) . Однако в каждом городе – государстве существовали собственные жрецы, собственные храмы и собственные боги. Имели место человеческие жертвоприношения.