Длина косатки 6 метров,она на 12 метров короче кашалота,дельфин в трое короче косат??и,во сколько раз кашалот длинее дельфина?

Математика
Длина косатки 6 метров,она на 12 метров короче кашалота,дельфин в трое короче косат??и,во сколько раз кашалот длинее дельфина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина кашалота 6+12=18 Длина дельфина 6:3=2 18:2=9 Ответ : в девять раз
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