Длина косатки 6 метров,она на 12 метров короче кашалота,дельфин в трое короче косат??и,во сколько раз кашалот длинее дельфина?

Математика

Длина косатки 6 метров,она на 12 метров короче кашалота,дельфин в трое короче косат??и,во сколько раз кашалот длинее дельфина?

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