Пожалуйста, напишите короткое сочинение (4-5 предл.) на тему "Мықты денсаулық"
Қазақ тiлi
Пожалуйста, напишите короткое сочинение (4-5 предл.) на тему "Мықты денсаулық"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулық-адамның кепілі. Адам денсалуығына қарау керек.Көп жеміс-жидектер, көкөністер жеу керек.Спортпен айналысу адамның парызы.Денсаулығынызды сақтаныз!
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