Изменится ли коэффициент жёсткости пружины, если её разрезать пополам?

Физика
Изменится ли коэффициент жёсткости пружины, если её разрезать пополам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, изменится. Представим себе пружину, составленную из ДВУХ одинаковых пружин, соединенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Пусть под действием силы F пружина удлинилась на 2·Δx (то есть каждая пружинка удлинилась на Δx ). Вычислим коэффициент жесткости из закона Гука: k₁ = F / (2·Δx) Пусть сила остается равной F, но одну пружину убираем: k₂=F/Δx Найдем отношение коэффициентов: k₂ / k₁ = F/Δx·((2·Δx)/F) = 2 (то есть коэффициент УВЕЛИЧИЛСЯ в 2 раза!) Примечание: Знакомые с техникой слышали о шайбе Гровера, которая предотвращает самопроизвольное откручивание гаек. Так в этой шайбе всего ОДИН виток, а жесткость очень большая...
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