Чем вызван монолог Чацкого "Французик из Бордо"?
Литература
Чем вызван монолог Чацкого "Французик из Бордо"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему надоело,то что они считают его за сумасшедшего, то что фамусовское окружение не имеет своего мнения и все заимствует у запада. он в монологе это высмеял
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