Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увеличить в 3 раза, то сумма полученных чисел будет равна 39. Найти эти числа
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увеличить в 3 раза, то сумма полученных чисел будет равна 39. Найти эти числа
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Гость:
Вот решение, если не поздно
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