Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увеличить в 3 раза, то сумма полученных чисел будет равна 39. Найти эти числа

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу по математике: Одно из двух чисел составляет 40% другого числа. Если первое число увеличить на 5, а второе увеличить в 3 раза, то сумма полученных чисел будет равна 39. Найти эти числа

Автор: Гость