Есть ли окончание в слове ЕМ ( от слова есть (кушать)) Если есть то какое?
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Есть ли окончание в слове ЕМ ( от слова есть (кушать)) Если есть то какое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что подходит больше слово "кушаЕм"
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