Есть ли окончание в слове ЕМ ( от слова есть (кушать)) Если есть то какое?

Русский язык
Есть ли окончание в слове ЕМ ( от слова есть (кушать)) Если есть то какое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я думаю что  подходит больше слово "кушаЕм"
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