Розкрите дужки та спростити вираз (x+7,8)-(8,1+x)

Математика
Розкрите дужки та спростити вираз (x+7,8)-(8,1+x)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8,1x+x²-63,18-7,8x=x²-15.9x-63,18
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