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*1-49=1* помогите пж срочно!!
Математика
*1-49=1* помогите пж срочно!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61-49=12, т.е. надо просто подбирать нужные цифры
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