ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! 15Баллов Задание 5. Исправьте грамматические ошибки в предложениях. Запишите правильный вариант. 1.Проходя мимо красивой клумбы, на ихних лицах появляется улыбка. 2. Подымаясь по лестнице, послышался ...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! 15Баллов Задание 5. Исправьте грамматические ошибки в предложениях. Запишите правильный вариант. 1.Проходя мимо красивой клумбы, на ихних лицах появляется улыбка. 2. Подымаясь по лестнице, послышался шум. 3. Благодаря прогнозам синоптиков, предсказавшим грозу во второй половине дня, мы отменили поездку и не попали под ливень*. Задание 6. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Выпишите из предложения причастия и деепричастия, произведите их морфологический разбор. У плетня заросшая крапива Обр..дилась ярким перл..мутром И к..чаясь шепч..т шаловливо С добрым утром! (С.Есенин)

Автор: Гость