Какие железы, выделяющие гормоны, у животных?

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Гормоны внутренней секреции (те которые выделяются в кровь ), это Гипофиз- Гормон роста(соматотропин) и др. Эпифиз-мелатонин, серотонин ( регулируют биоритмы организма и половое созревание) Щитовидная железа- Тироксин,трийодтиронин -регулируют процессы роста, развития , интенсивность всех видов обмена в-в. Паращитовидная- регулирует обмен кальция и фосфора Надпочечники-Адреналин и норадреналин-ускоряют кровоток, повышают частоту биения сердца, расширяет сосуды сердца и мозга , усиливают сокращение мышц, снижают степень утомления. Поджелудочная железа-1)Инсулин и 2)Глюкагон- 1)Понижает уровень глюкозы в крови. 2)Повышает уровень глюкозы в крови, стимулируя распад гликогена. Половые железы- мужские гормоны(андрогены) и женские гормоны(эстрогены)- Развитие вторичных половых признаков, репродуктивные возможности организма ,развитие зародыша и роды; влияют на половой цикл, психические процессы и т.д Гормоны внешней секреции(которые выводятся и организма)-потовые, сальные,слезные,слюнные, железы печени, железы поджелудочной железы и половые железы.