Некто израсходовал три четвёртых своих денег, и у него осталось 20 р. Сколько у него было денег?
Математика
Некто израсходовал три четвёртых своих денег, и у него осталось 20 р. Сколько у него было денег?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4/4(одна часть)-3/4=1/4(20 рублей)-осталось. 2)20*4:1=80 рублей-было всего.
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