Чего не бывает в английских народных сказках

Литература
Чего не бывает в английских народных сказках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысла и логики! не как в русских!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
X-3/x-5+1/x=x+5/x(x-5) решите плиз
Ответить
Русский язык
Подчеркни слова,которые нельзя переносить.осталные слова спиши,разделяя для переноса. Ужин,колокол,Юра,скат,ерш,остров,ракушка,смешинка,ласточка,ст...
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ !!! 40 БАЛОВ Свойства катушки (3 свойства) Властивості котушки (3 властиво??ті)
Ответить
Русский язык
В каком предложении нужно поставить запятую (знаки препинания не расставлены)? 1) Синими и зеленоватыми искорка ми блестит на ослепительном солнце ...
Ответить
Математика
В школьную столовую доставили 7 пакетов муки каждый по 2 килограмма Сколько всего ??илограммов муки доставили в школьную столовую
Ответить