Подчеркни слова,которые нельзя переносить.осталные слова спиши,разделяя для переноса. Ужин,колокол,Юра,скат,ерш,остров,ракушка,смешинка,ласточка,столовая,старт,масса, чайка.

Русский язык
Подчеркни слова,которые нельзя переносить.осталные слова спиши,разделяя для переноса. Ужин,колокол,Юра,скат,ерш,остров,ракушка,смешинка,ласточка,столовая,старт,масса, чайка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж-ин,ко-ло-кол,Юра,скат,ерш,ост-ров,ра-куш-ка,сме-шин-ка,лас-точ-ка,сто-ло-вая,старт,мас-са, чай-ка.
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