Почему нельзя делить на ноль

Математика
Почему нельзя делить на ноль
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Гость:
Потому что есть такое правило
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