Помогите пожалуйста Вариант 1. 1. Что из перечисленного относится к мерам денежн??-кредитного регулирования экономики? 1) налогообложение; 2) перепродажа ценных бумаг; 3) оформление лицензий; 4) изменение ставки банковски...

Обществознание

Помогите пожалуйста Вариант 1. 1. Что из перечисленного относится к мерам денежн??-кредитного регулирования экономики? 1) налогообложение; 2) перепродажа ценных бумаг; 3) оформление лицензий; 4) изменение ставки банковских резервов. 2. Рынок характеризуется: 1) стабильными ценами; 2) слабым интересом к фундаментальным научным исследованиям; 3) побуждением производителя к вложению капитала в долгосрочные проекты; 4) бережным отношением к использованию невосполнимых природных богатств. 3. Переход предприятий из рук частных предпринимателей в государственную собственность составляет суть: 1) национализации; 2) инфляции; 3) приватизации; 4) разгосударствления. 4. Продажа или безвозмездная передача государственного имущества в собственность физических и юридических лиц называется ____________________________________________________________. 5. Верны ли следующие суждения? А. На рынке товаров представлены: ценные бумаги, рабочая сила, средства производства. Б. При всем многообразии видов рынков их объединяют единые механизмы функционирования. 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верно и А и Б; 4) оба суждения неверны. 6. Признаком рыночной экономики является: 1) преобладание государственной собственности; 2) директивное планирование производства; 3) централизованное ценообразование; 4) конкуренция товаропроизводителей. 7. Государственный бюджет – это: 1) финансовый отчет правительства; 2) перечень планируемых доходов и расходов; 3) сумма расходов правительства за предшествующий год; 4) расчет прибылей и убытков государства. 8. Конкуренция производителей в рыночной экономике: 1) способствует росту монополий; 2) приводит к снижению потребления; 3) уравновешивает спрос и предложение; 4) увеличивает объемы производства. 9. Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии: 1) низкого уровня безработицы; 2) высокого потребительского спроса; 3) разделения труда; 4) частной собственности на средства производства. 10. Безработица возникает в результате: 1) экономического спада; 2) социального расслоения; 3) расширения производства; 4) специализации производства. 11. На рынке, где существует конкуренция, равновесная цена определяется: 1) решением покупателей, желающих купить товар; 2) производителями, желающими получить прибыль; 3) предприятиями оптовой торговли; 4) желанием покупателей купить все товары, которые продавцы захотят продать. 12. Государство в рыночной экономике оказывает влияние на производителя: 1) используя директивное планирование производства; 2) устанавливая цены на потребительские товары; 3) поддерживая конкуренцию производителей; 4) определяя объемы производства на всех предприятиях. 13. Государство регулирует рыночную экономику: 1) устанавливая цены на товары; 2) изменяя систему налогов; 3) определяя объемы производства; 4) снабжая предприятия сырьем и материалами. 14. Спрос и предложение на рабочую силу формируется: 1) на рынке капитала; 2) рынке средств производства; 3) рынке материалов и сырья; 4) рынке труда. 15. Конкуренция производителей в рыночной экономике: 1) приводит к снижению налогов; 2) ведет к застою; 3) уравновешивает спрос и предложение; 4) приводит к снижению объемов производства. Тест по теме «Экономическая система общества».

Автор: Гость