Что означает слово осинники?

Окружающий мир
Что означает слово осинники?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это дерево осина когда их много их называют осинники
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