На коробке конфет указано, что она должна храниться при температуре 16+- плюс минус 3 градуса. Удовлетворяет ли этому условию температура воздуха , равная: а) 18 градусов б) 21 градус в) 14,5 градусов г) 12,5 градуса? ПОМОГИТЕ ...
Алгебра
На коробке конфет указано, что она должна храниться при температуре 16+- плюс минус 3 градуса. Удовлетворяет ли этому условию температура воздуха , равная: а) 18 градусов б) 21 градус в) 14,5 градусов г) 12,5 градуса? ПОМОГИТЕ СРОЧНОО!!!По алгебре , желательно с объяснением. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) да, т.к. 18-16=2; б) нет, ибо 21-16=5; в) да, ибо 16-14.5=1.5; г) нет, ибо 16-12.5=3.5
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