На коробке конфет указано, что она должна храниться при температуре 16+- плюс минус 3 градуса. Удовлетворяет ли этому условию температура воздуха , равная: а) 18 градусов б) 21 градус в) 14,5 градусов г) 12,5 градуса? ПОМОГИТЕ ...

Алгебра

На коробке конфет указано, что она должна храниться при температуре 16+- плюс минус 3 градуса. Удовлетворяет ли этому условию температура воздуха , равная: а) 18 градусов б) 21 градус в) 14,5 градусов г) 12,5 градуса? ПОМОГИТЕ СРОЧНОО!!!По алгебре , желательно с объяснением. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость