Найти размах среднее моду и медиану выборки -1, 3,0, 5, 8, 6, 3, 7, -2, 1
Алгебра
Найти размах среднее моду и медиану выборки -1, 3,0, 5, 8, 6, 3, 7, -2, 1
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Мода: 3 Медиана: 7 Среднее: 3
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