Чем вы будете заниматься весной? Что вы знаете о весенних заботах садоводов? пожалуйста

Гость: Гость:

Пусть я ещё не чувствую себя полноценным гражданином своей страны, но уже способен на многое и в моих планах помочь семье с садоводством, а после и всему миру... Я посажу пару берёзок и при должном уходе они смогут покорить взгляд каждого и красота и удовольствие. Так я помогу своей стране, ведь нет ничего лучше чем должное отношение к своей Родине. Конечно мне придётся нелегко : посади. полей подкорми, укрой, ещё и ещё , снова и снова, но я справлюсь. Обещаю...