Чем вы будете заниматься весной? Что вы знаете о весенних заботах садоводов? пожалуйста------------------

Окружающий мир
Чем вы будете заниматься весной? Что вы знаете о весенних заботах садоводов? пожалуйста------------------
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть я ещё не чувствую себя полноценным гражданином своей страны, но уже способен на многое и в моих планах помочь семье с садоводством, а после и всему миру... Я посажу пару берёзок и при должном уходе они смогут покорить  взгляд каждого и красота и удовольствие. Так я помогу своей стране, ведь нет ничего лучше чем должное отношение к своей Родине. Конечно   мне придётся нелегко : посади. полей подкорми, укрой, ещё и ещё , снова и снова, но я справлюсь. Обещаю...
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