Какое значение для России имело заключение в 1686 году Вечного мира с Речью Посполи??ой?
История
Какое значение для России имело заключение в 1686 году Вечного мира с Речью Посполи??ой?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ве́чный мир (также Мир Гжимултовского, польск. pokój Grzymułtowskiego) — мирный договор, заключён между Россией и Польшей в 1686 году. Договор разделял территорию Украины (Гетманщины) между Россией и Польшей. Причиной возникновения данного договора стало желание Росси и Польши разделить территорию Украины (Гетманщины) между собой и ликвидировать Украинское государство, пользуясь временной внутри Украинской междоусобицей. Историческим аналогом данного договора является третий раздел Польши. Перемирие завершило русско-польскую войну, длившуюся с 1654 года за территории современной Украины и Беларуси. Договор подтверждал постановления Андрусовского перемирия 1667 года, кроме следующего: Киев уже навсегда признавался принадлежащим России (с выплатой Польше 146 тысяч рублей компенсации) , и Речь Посполитая отказывалась от совместного протектората над Запорожской Сечью. С польской стороны договор подписал воевода познаньский, дипломат Кшиштоф Гжимултовский, с русской — канцлер и начальник Посольского приказа князь Василий Голицын. Подписание договора произошло во львовской резиденции короля Яна Собеского. Договор закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, Левобережную Украину с Киевом, Запорожье и Северскую землю с Черниговом и Стародубом. Он послужил основой русско-польского союза в Северной войне 1700−1721 годов. Заключение «вечного мира» между Россией и Речью Посполитой открывало возможность для их объединения против татаро-турецкой агрессии. Россия примкнула к антитурецкой «Священной лиге» – союзу Австрии, Речи Посполитой и Венеции. 4 Нравится Пожаловаться
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