-(2а-3b)+(7а-b)+2(4а -b) Срочно прошу!
Математика
-(2а-3b)+(7а-b)+2(4а -b) Срочно прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2a-3b+7a-b+8a-2b=13a-6b
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